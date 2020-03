Apanhado a roubar papelaria em Vila Nova de Gaia

Um homem, de 28 anos, foi detido pela PSP, esta terça-feira de madrugada, depois de ter assaltado uma papelaria, na rua Barão Corvo, em Vila Nova de Gaia.Os agentes foram alertados por populares e quando chegaram ao local, depois de algumas diligências, encontraram o suspeito numa rua próxima ao local do crime.Na sua posse, tinha um pé de cabra que utilizou para estroncar a porta do estabelecimento, diversos artigos de papelaria e raspadinhas.Os artigos foram apreendidos e devolvidos ao proprietário do estabelecimento que apresentou queixa na PSP. O suspeito foi presente a tribunal.