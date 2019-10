Homem assalta bar do casino de Vilamoura e gasta notas no jogo

Entrou no casino, em Vilamoura, como se fosse um normal apostador, mas o alvo era a caixa registadora do bar. O assaltante conseguiu furtar cerca 600 euros em notas e regressou para as máquinas de jogo. Foi apanhado momentos depois por funcionários do espaço e detido por militares da GNR que estavam a fazer um serviço gratificado no casino.

O crime, ao que o CM conseguiu apurar, ocorreu esta terça-feira de madrugada por volta das 02h40, poucos minutos antes do espaço encerrar as portas.





O suspeito, de 31 anos e nacionalidade argelina, terá aproveitado uma distração dos funcionários para conseguir concretizar o furto. No entanto, após ter sido detetada a falta do dinheiro, os funcionários e seguranças do casino foram de imediato visionar as imagens de videovigilância do interior do espaço e conseguiram identificar o autor do assalto.Foram à procura do suspeito e conseguiram localizá-lo a jogar em máquinas de apostas. Foi intercetado e de imediato foram alertados os militares da GNR que estavam a realizar um serviço de segurança gratificado à porta do espaço. O suspeito resistiu à detenção, mas não conseguiu fugir. Os militares realizaram uma revista ao suspeito e encontraram algumas notas furtadas no bolso das calças. As restantes já tinham sido usadas em máquinas de jogo. Tinha ainda na sua posse medicamentos e haxixe.

O suspeito, sem antecedentes criminais em Portugal, foi levado para o posto por uma patrulha da GNR de Vilamoura.