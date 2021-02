Apanhado em flagrante a roubar fogões e equipamentos de cozinha em hotel fechado no Algarve

Um homem de 34 anos foi apanhado em flagrante a tentar roubar equipamentos de cozinha, tais como fogões elétricos, torneiras, um microondas, uma chaleira elétrica e um ferro de engomar, de um hotel que se encontrava encerrado em Almancil, no Algarve.O crime ocorreu no passado sábado e o suspeito foi surpreendido no interior da unidade hoteleira por elementos de uma empresa de segurança privada. Os seguranças chamaram as autoridades que detiveram o homem.Os objetos foram apreendidos e entregues ao legítimo proprietário.O detido foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Loulé.