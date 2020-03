Apanhados a furtar em carro em Loures

A PSP deteve em flagrante três jovens, todos com 20 anos, a tentarem furtar um catalisador de um carro, em Loures.À chegada das autoridades, os três suspeitos ainda fugiram, mas foram intercetados de imediato. Dois dos detidos tinham na sua posse vários utensílios para furtar bens de viaturas.A PSP conseguiu identificar também a viatura em que os ladrões se faziam transportar e na qual foi possível identificar mais um suspeito. Dentro do carro foi ainda apreendida uma avultada quantia em notas. Os três jovens encontram-se em liberdade, com termo de identidade e residência.