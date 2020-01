Detidos confessam homicídio de filho de antigo inspetor da PJ em Lisboa

Dois dos jovens que a Polícia Judiciária deteve esta segunda-feira, um deles menor de 18 anos, suspeitos de assassinar Pedro Fonseca, fizeram uma confissão integral às autoridades e confessaram que o homicídio foi realizado por parte do terceiro integrante do grupo, com cerca de 20 anos, que também confessou parcialmente o crime.Recorde-se que a Polícia Judiciária deteve esta segunda-feira os três suspeitos de terem assassinado um jovem filho de um ex-inspetor da PJ, avançou a revista Sábado e confirmou a PJ em comunicado. O crime ocorreu no final de dezembro e desde então que os suspeitos estavam em fuga.

Um dos detidos tem menos de 18 anos, todos residem em Monte Abraão, Queluz, e, apesar de não terem cadastro, já estavam referenciados por alguns assaltos. Os suspeitos não mostraram resistência no momento da detenção.

A faca utilizada no crime não terá sido apreendida mas foram apreendidas roupas utilizadas no dia do crime. A PJ tem em sua posse provas cientificas recolhidas no local que estão ainda a ser analisadas.



"A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, desencadeou, na madrugada desta segunda-feira, uma operação, no concelho de Sintra, na qual procedeu à localização e identificação dos três presumíveis autores de um homicídio cometido no Campo Grande, em Lisboa, na noite do pretérito dia 28 de dezembro.



A Polícia Judiciária encontra-se a realizar diligências, no sentido de apurar cabalmente o envolvimento dos suspeitos na prática do mencionado crime, remetendo esclarecimentos complementares para momento posterior", pode ler-se num comunicado da PJ.



Segundo o que CM conseguiu apurar, as autoridades realizaram quatro buscas no âmbito desta operação que tinha como objetivo encontrar os autores deste crime.



O crime ocorreu depois das 23h00. O jovem de 24 anos estacionou o carro particular num local escuro próximo da Faculdade de Ciências e saiu sozinho para o McDonald’s, para tomar uma refeição. Poucos minutos depois, de volta à viatura, foi então abordado pelos três autores do homicídio.



Há fortes suspeitas de que os criminosos sejam membros de um gang responsável por vários roubos com faca em todo o Campo Grande. Os ladrões exigiram todos os bens do jovem. Mesmo de facas apontadas ao corpo, Pedro Fonseca terá esboçado reação à tentativa de assalto e foi assassinado.