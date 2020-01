Pai de jovem morto à facada escreve mensagem de despedida ao filho

O pai de Pedro Fonseca, o jovem que foi morto à facada no Campo Grande, escreveu uma mensagem de despedida emocionante para o filho. A mensagem surge após o funeral do jovem engenheiro



Pedro Fonseca, de 24 anos, filho de um inspetor-chefe da PJ reformado, foi morto com três facadas ao final da noite de sábado por três ladrões que o queriam assaltar, mas acabaram por fugir sem nada roubar.





"As ideias ainda estão muito baralhadas, talvez para autoproteção", começa por escrever o pai de Pedro, ex-PJ.

"No dia de ontem, depois de uma noite muito mal conseguida, com um grande intervalo pelo meio, que a TV ajuda a preencher, às 08h25 estava junto ao mar a sentir a brisa fresca e reconfortante. Ao observar as ondas que parece lutarem contra o areal, para conseguir dominar a terra e os jovens surfistas que naquele vai e vem andam numa luta constante, questionei-me. Se um daqueles jovens sofre um acidente mortal, como será a dor do pai. Será como a minha?", continua.

O pai de Pedro conclui a mensagem com um agradecimento a quem o apoiou "neste momento tão doloroso, tanto presencialmente como à distância".

"Tenho a noção de que todos os humanos deste mundo e felizmente ainda somos muitos, estão connosco, porque fazer um funeral a um filho é um ato contra a natureza da vida e muito menos nestas circunstâncias", concluiu.



Esta segunda-feira, dois dos jovens que a Polícia Judiciária deteve, de 16 e 17 anos, suspeitos de assassinar Pedro Fonseca, fizeram uma confissão integral às autoridades e confessaram que o homicídio foi realizado por parte do terceiro integrante do grupo, com 20 anos, que também confessou parcialmente o crime. O crime ocorreu no final de dezembro e desde então os suspeitos estavam em fuga.