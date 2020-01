a revista

A Polícia Judiciária deteve esta segunda-feira os três suspeitos de terem assassinado um jovem filho de um ex-inspetor da PJ, avançou Sábado e confirmou a PJ em comunicadoO crime ocorreu no final de dezembro e desde então que os suspeitos estavam em fuga."A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, desencadeou, na madrugada de hoje, uma operação, no concelho de Sintra, na qual procedeu à localização e identificação dos três presumíveis autores de um homicídio cometido no Campo Grande, em Lisboa, na noite do pretérito dia 28 de dezembro.A Polícia Judiciária encontra-se a realizar diligências, no sentido de apurar cabalmente o envolvimento dos suspeitos na prática do mencionado crime, remetendo esclarecimentos complementares para momento posterior", pode ler-se num comunicado da PJ.O crime ocorreu depois das 23h00. O jovem de 24 anos estacionou o carro particular num local escuro próximo da Faculdade de Ciências e saiu sozinho para o McDonald’s, para tomar uma refeição. Poucos minutos depois, de volta à viatura, foi então abordado pelos três autores do homicídio.Há fortes suspeitas de que os criminosos sejam membros de um gang responsável por vários roubos com faca em todo o Campo Grande. Os ladrões exigiram todos os bens do jovem. Mesmo de facas apontadas ao corpo, Pedro Fonseca terá esboçado reação à tentativa de assalto e foi assassinado.