Apanhou a mãe com o tio na cama e desconfiou que o irmão mais novo podia ser filho dele e não do homem que o registou como pai. Com o decorrer do tempo, provou que tinha razão. Avançou então com um processo onde pediu que os "registos da paternidade" e da "avoenga paterna" do irmão (nasceu em 1995) fossem declarados "nulos e cancelados" e que fizesse "exames hematológicos".









