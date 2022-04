A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) ajudou 508 crianças e jovens vítimas de violência sexual em 2021. Os dados são do projeto ‘CARE 2.0’, um programa específico para acompanhar casos desta natureza e que foi criado em 2016, que todos os anos registou um aumento das assistências.





Assim, de 195 jovens no primeiro ano, passaram para 251 casos em 2017, 304 em 2018 e 417 em 2019. Mesmo nos anos da pandemia, a subida não abrandou. Em 2020, 432 menores vítimas de crimes sexuais foram apoiados pela APAV e no ano passado 508 receberam ajuda. No total, a associação prestou assistência a 2107 vítimas. A grande maioria (80%) é do sexo feminino e vive nas regiões de Lisboa e Porto (1365 casos). O escalão etário com mais vítimas situa-se entre os 8 e os 17 anos (1387 vítimas), sendo que 91,6% dos abusadores são homens. Cerca de metade dos casos ocorreu em contexto familiar.