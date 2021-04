Quase 1600 crianças alvo de violência sexual foram ajudadas pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) entre 2016 e 2020 - uma média de 27 casos/mês -, na maioria (80%) raparigas entre os 8 e os 17 anos, embora tenham existido 262 contactos de vítimas com 7 ou menos anos. A Grande Lisboa lidera com 586 situações.





Apesar da pandemia, o ano passado foi aquele com mais casos (432), segundo os dados do projeto Rede CARE - Apoio a Crianças e Jovens Vítimas de Violência Sexual. No total dos cinco anos, registou-se que 90,5% dos autores da violência são homens e 51% dos casos ocorreram na família. O abuso sexual de crianças liderou com 60% das situações. Mais de 57% dos crimes ocorreram de forma continuada.