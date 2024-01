13 pessoas socorridas de embarcação utilizada para apanha ilegal da amêijoa na Moita. 100 quilos apreendidos

Uma embarcação usada para a apanha ilegal de amêijoa japonesa foi, esta terça-feira, resgatada na Praia do Rosário, na Moita por estar com dificuldades devido à agitação marítima. Por se tratar de uma atividade ilegal, a lancha e a amêijoa foram apreendidas.O alerta foi dado por volta das 17h00 para a capitania do Porto de Lisboa.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional explicou que as 13 pessoas estavam a bordo da embarcação que se encontrava em dificuldades ao largo da praia do Rosário, no concelho da Moita.

O alerta para a existência de uma embarcação em dificuldades foi dado por um popular, pelas 16h20, tendo sido ativadas para o local duas embarcações da Capitania do Porto e Comando-local da Polícia Marítima de Lisboa, lê-se no comunicado.

Como medida cautelar, foram apreendidos os 100 quilos da amêijoa japonesa que se encontrava a bordo, que, por ainda se encontrar viva, foi devolvida ao seu habitat natural, indicou a Autoridade Marítima Nacional.