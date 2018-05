Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Apreendidas mais de duas toneladas de amêijoa-japónica em Santarém

Operação da Polícia Marítima contou com a colaboração da Unidade Nacional de Trânsito da GNR.

Por Lusa | 01:03

A Polícia Marítima apreendeu esta terça-feira mais de duas toneladas de amêijoa-japónica, numa operação que foi realizada na região de Santarém, anunciou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).



"O Serviço de Investigação Criminal da Polícia Marítima - Comando Regional do Centro, apreendeu na madrugada de hoje mais de duas toneladas de amêijoa-japónica na região de Santarém, destinada à Galiza", refere a AMN em comunicado.



Segundo o documento, foi também apreendida documentação probatória e uma viatura de transporte de bivalves, conduzida por um homem já arguido em processo-crime pela mesma atividade.



"A ação da Polícia Marítima resultou de investigações em curso sobre novas rotas do tráfico ilícito de ameijoa-japónica, capturada com recurso a mão-de-obra ilegal, falsificação da denominação de origem e de documentos, e criminalidade associada", acrescenta.



Nesta operação, o Serviço de Investigação Criminal da Polícia Marítima contou com a colaboração da Unidade Nacional de Trânsito da GNR de Santarém.