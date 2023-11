Apreendidos no Algarve artefactos para pesca ilegal de enguias e outras espécies

A GNR apreendeu 63 artefactos para pescar ilegalmente enguias, em perigo crítico de conservação, e outras espécies de peixes, na Lagoa dos Salgados, em Silves, no distrito de Faro, foi divulgado esta quinta-feira.

Em comunicado, a GNR adianta que a apreensão ocorreu após uma denúncia via Linha SOS Ambiente e Território sobre outro caso - três aves aprisionadas em armadilhas -, tendo os militares detetado depois a existência de dezenas de artefactos de pesca.

No seguimento da ação, elementos do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR de Silves e de Albufeira, do destacamento de controlo costeiro de Olhão e ainda de uma equipa do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), deslocaram-se ao local para recolher as armadilhas.

Para tal, foram percorridas as margens da Lagoa dos Salgados, "tendo sido visualizadas e recolhidas ao longo da sua margem um total de 63 nassas [artefactos de pesca] que continham diversas espécies capturadas", lê-se na nota.

Estas artes de pesca são utilizadas para a captura de enguias, embora também capturem outras espécies, sendo que as enguias se encontram em estado de conservação de perigo crítico, de acordo com a lista vermelha da União Internacional para a conservação da Natureza e dos Recursos Naturais das espécies ameaçadas.

"Este tipo de pesca com uso de meios e processos não autorizados, aliado ao facto de se destinarem à captura de enguias, sendo esta espécie existente em reduzido número em Portugal, poderão constituir um crime de dano contra a natureza (...) bem como crime contra a preservação do património aquícola", refere a GNR.

As espécies foram devolvidas ao seu habitat natural e os factos comunicados ao Tribunal de Silves.

A GNR aproveitou para apelar à denúncia de situações de âmbito ambiental através da Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520), que funciona em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.