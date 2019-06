Apreendidos oito telemóveis furtados na noite de Santo António

Na noite de Santo António dois homens de 22 anos e outro de 21 foram detidos pela PSP por terem roubado e furtado oito telemóveis.Duas jovens, que se encontravam no bairro da Bica, na madrugada de 13 de junho, aperceberam-se que não tinham os telemóveis e alertaram a polícia.Os três homens tinham os aparelhos das jovens e outros seis que roubaram na mesma noite. A PSP recuperou quatro telemóveis. As investigações para identificar as restantes vítimas continuam. Foram ainda identificados quatro carteiristas.