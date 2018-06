Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Armas apreendidas por ameaças a mulher em Almodôvar

Operação da GNR levou à apreensão de caçadeiras e réplica de pistola,

Por Rui Pando Gomes | 10:13

Várias armas de fogos e munições foram apreendidas pela GNR na casa de um homem suspeito de violência doméstica, esta segunda-feira de manhã, numa habitação do suspeito, em Almodôvar, no Alentejo.



A vítima, uma mulher de 50 anos, reside no concelho de Loulé e foi injuriada, ameaçada e perseguida pelo suspeito, de 46 anos, que foi constituído arguido .



A apreensão, ao que o CM conseguiu apurar, a operação foi desencadeada por militares do Núcleo Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Faro, que avançaram para a busca domiciliária de surpresa, ao inicio do dia.



Durante a operação da GNR, foram apreendidas duas caçadeiras, uma espingarda de pressão de ar, 713 cartuchos, uma caixa de chumbos, um punhal e ainda uma réplica de pistola.



Desconhece-se se alguma destas armas foi usada para ameaçar a vítima.



A busca domiciliária foi desenvolvida no âmbito de um processo de violência doméstica que corre no Ministério Público de Loulé. Envolveu cinco militares da GNR.



O suspeito colaborou e não foi detido. Foi identificado e constituído arguido durante a operação e o inquérito continua a decorrer.