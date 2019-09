Arquiteto preso por traficar cocaína no valor de 15 milhões de euros

Quatro homens que atuavam como correio de droga numa rede de tráfico internacional, poderosa e sofisticada, foram apanhados com mais de 300 quilos de cocaína, avaliada em cerca de 15 milhões de euros, que chegou a Portugal escondida em revestimentos de frigoríficos, arcas congeladores e equipamentos de frio. O Tribunal de Santarém condenou-os agora a penas de prisão efetivas que vão dos sete aos nove anos.O cabecilha do grupo era um arquiteto de Viseu que apanhou nove anos de prisão. O irmão, ex-proprietário de um restaurante na mesma cidade, foi condenado a oito anos. Aos outros dois arguidos, também irmãos nascidos no Funchal e agora residentes em Ponte de Sôr, o coletivo de juízes aplicou-lhes sete e oito anos de prisão.Os traficantes foram apanhados em março do ano passado num armazém situado em Vale Dourado, nos arredores de Santarém, onde também estava a droga com elevado grau de pureza. Os eletrodomésticos, que serviam para desviar as atenções, chegaram a Portugal por via marítima, num contentor expedido da Venezuela. Os quatro integravam uma rede capaz de ludibriar autoridades de vários países e movimentar o produto estupefaciente entre continentes.O Tribunal de Santarém deu como provado que o carregamento apreendido em Santarém foi o segundo que este grupo introduziu em Portugal. Em 2017 os arguidos colocaram em prática o mesmo esquema, mas no edifício da antiga discoteca La Movida, no Montijo.