Arquivada queixa-crime do PAN sobre a morte de 70 animais em fogo em Santo Tirso

O @pan foi agora notificado, na qualidade de denunciante, do arquivamento do inquérito no âmbito da queixa-crime que apresentámos por causa do incêndio em santo Tirso, que matou mais de 70 animais. December 29, 2022

Não podemos concordar com as conclusões do processo, nem tão pouco que exista o risco, como existe por parte do Tribunal Constitucional em vir a declarar como inconstitucional a tutela penal que protege os animais dos maus-tratos", Inês Sousa Real acrescentou, ainda, que vai "promover a reabertura do processo, assim como propor a mudança da legislação".

O Ministério Público (MP) arquivou a queixa-crime que o PAN apresentou devido ao incêndio florestal que, no verão de 2020, matou mais de 70 animais, que estavam num canil ilegal em Santo Tirso. O anúncio foi feito pela coordenadora do PAN, Inês Sousa Real, esta quinta-feira, na sua conta do twitter.A coordenadora do PAN mostrou-se muito revoltada com a decisão do MP: "