Arquivada queixa de abuso sexual contra André Pinotes Batista

O Ministério Público arquivou a queixa de Irina Czernianska por violação ou abuso sexual de pessoa incapaz de resistência contra o deputado do PS, André Pinotes Batista, segundo o despacho de arquivamento a que oteve acesso. "Inexistem indícios suficientes que permitam concluir pela verificação da prática de crime", lê-se no documento. O parlamentar recebeu com "alívio e revolta" a decisão, sublinhando que "não percebe as motivações por detrás deste pesadelo".Pinotes disse aoque vai usar os meios ao seu dispor para fazer justiça, mas ainda não decidiu se vai processar o jornal que "deu a notícia falsa" e a queixosa, residente na Polónia. Segundo o despacho, no dia 6 de junho de 2021, pelas 23 horas, a mulher jantou no Barreiro com uns amigos, entre os quais Pinotes Batista. Depois foi ter ao apartamento do deputado, onde permaneceu a conversar e a consumir bebidas alcoólicas. Irina disse ao tribunal que acordara de manhã seminua ao lado do parlamentar, não se lembrando do que se tinha passado. Certo é que as perícias médicas não revelaram vestígios de sémen nem indícios de abuso.