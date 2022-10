Árvore destrói viatura em Gondomar

Uma viatura ficou seriamente danificada na sequência da queda de uma árvore na Travessa Adelino Amaro da Costa, em Gondomar, ao início da tarde deste domingo. Não há registo de feridos.No local estiveram três operacionais e uma viatura da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Gondomar.A queda da árvore ocorreu em resultado do temporal provocado pela depressão Beatrice. Desde este sábado o país é atingido pela tempestade que provocou Já mais de 600 ocorrências, na maior parte inundações e quedas de árvores.Gondomar é uma das localidades em que este domingo choveu com forte intensidade, com o registo até às 14h00 de 30 litros por metro quadrado.