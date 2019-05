ASAE apreende 285 mil euros de vestuário contrafeito

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu cerca de 30 mil artigos de vestuário de marcas falsificadas, que se destinavam a exportação, avaliados em mais de 285 mil euros, numa fábrica de calçado no norte.Em comunicado, a ASAE adianta que a fiscalização teve lugar numa fábrica de calçado e num armazém, na região norte, e que foi levada a cabo pela sua Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal (UNIIC), no âmbito do combate à contrafação.Os inspetores encontraram cerca de 30 mil artigos de vestuário, com marcas nominativas e figurativas protegidas, que apresentavam sinais específicos de serem produtos falsificados, apreendendo os artigos avaliados em 285.506 euros.Além de nenhuma mercadoria ter faturação associada, a ASAE apurou que os responsáveis pela contrafação recorriam a artigos originais que usavam como matrizes a partir das quais elaboravam cópias ilícitas dos desenhos, modelos e etiquetas."Os produtos eram suscetíveis de enganar os consumidores, facilmente criando o erro de autenticidade", informa a ASAE no comunicado hoje divulgado.A investigação da ASAE concluiu ainda existirem indícios de os produtos se destinarem, na sua maioria, ao mercado estrangeiro.