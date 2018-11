Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

ASAE apreende em Faro 31 quilos de 'kebab' congelado e fecha dois estabelecimentos

Carne apreendida tinha um valor aproximado de 90.000 euros.

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu no concelho de Faro 31 quilos de rolos de carne 'kebab' congelados e encerrou dois estabelecimentos que armazenavam carne e a vendiam por grosso, foi esta segunda-feira anunciado.



Em comunicado, a ASAE adianta que a carne apreendida tinha um valor aproximado de 90.000 euros e que os estabelecimentos não possuíam a autorização de Número de Controlo Veterinário (NCV), sendo que um deles não estava também licenciado pela Câmara Municipal.



A atividade dos dois estabelecimentos com entrepostagem frigorífica consiste na armazenagem de produtos alimentares de origem animal com necessidade de temperatura controlada e na sua venda por grosso.



Aquela autoridade instaurou dois processos de contraordenação "por colocação no mercado de produtos de origem animal por estabelecimentos não registados ou não aprovados pela autoridade competente" e suspendeu a sua atividade.



A obrigatória autorização de Número de Controlo Veterinário é atribuída após uma "vistoria e aprovação das condições estruturais, técnico-funcionais e higio-sanitárias dos estabelecimentos", refere a ASAE.