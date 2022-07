ASAE apreende mais de 2.500 quilos de alimentos "considerados anormais" em Santo Tirso

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu num estabelecimento industrial, em Santo Tirso, mais de 2.500 quilos de géneros alimentícios de origem animal "considerados anormais", tendo instaurado um processo-crime e constituído dois arguidos, foi esta quarta-feira anunciado.

Em comunicado, a ASAE refere que apreensão foi feita no âmbito de uma fiscalização direcionada a um estabelecimento industrial de fabrico de produtos à base de origem animal localizado naquele concelho, no distrito do Porto, que foi suspenso.

A ASAE explica que foram apreendidos 2.570 quilos de géneros alimentícios de origem animal (queijos e produtos cárneos) com um valor estimado de 11.860 euros, que foram "considerados anormais" e aos quais faltavam "requisitos e rastreabilidade".

"Durante a ação foi possível verificar que os produtos eram recondicionados, manipulados e armazenados ilegalmente, no caso concreto com alteração das condições de conservação (passagem do estado 'fresco/refrigerado' para estado 'congelado')", lê-se.

De acordo com a ASAE, os alimentos foram submetidos a perícia, tendo sido "considerados anormais e encaminhados para destruição, para processamento em Unidade de Transformação de Subprodutos aprovada, por falta de requisitos, já que apresentavam notória formação de cristais, gelo na sua superfície, desidratação e descoloração, alguns com cor amarelada".

Em consequência, explica a ASAE, "foi instaurado o respetivo processo-crime, tendo sido determinada a suspensão do estabelecimento industrial e ainda constituídos dois arguidos sujeitos a termo de identidade e residência".

Esta ação contou com a colaboração da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária.