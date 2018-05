Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assaltam igreja à luz das velas

Fiéis aperceberam-se quando se preparavam para ir à missa.

Por Ágata Rodrigues e Secundino Cunha | 01:30

Passavam poucos minutos das 07h00 desta sexta-feira quando uma moradora da freguesia de Rego, em Celorico de Basto, deu o alerta para um assalto na igreja matriz. Levaram a caixa do lampadário com cerca de 100 euros e usaram várias velas para iluminar o interior da igreja sem chamarem a atenção de quem passava.



"Estávamos a ir para a missa quando a minha vizinha me liga a dizer que a porta da igreja estava aberta, que não estava lá ninguém e que estava tudo remexido", explicou Ermesinda Silva que, por sua vez, alertou o assistente do pároco que ainda não tinha chegado.



"A fechadura foi forçada e vimos que a caixa do lampadário tinha desaparecido. Deixaram cera de velas espalhada no chão, acenderam para conseguirem ver cá dentro, provavelmente porque se ligassem a luz toda a gente percebia", acrescentou a mulher.



A caixa que foi roubada continha esmolas recolhidas pela igreja junto dos fiéis que querem acender uma vela após alguma oração. O dinheiro nesta caixa já não era recolhido pelo pároco desde o final do mês de abril. Os assaltantes, com recurso a um martelo, que também desapareceu, tentaram abrir outra caixa de esmolas que continha cerca de 20 euros e que estava na sacristia, mas sem sucesso. Os assaltantes tentaram também levar algumas peças de arte sacra que estavam guardadas na sacristia.



"Eles não queriam objetos, vieram diretos ao dinheiro, ainda tentaram procurar mais qualquer coisa porque abriram todas as gavetas, mas nem sequer tínhamos aqui arte sacra de muito valor. A caixa das esmolas ficou danificada bem como a porta da igreja", contou José Teixeira assistente do pároco que alertou a GNR de Celorico de Basto.



Os militares estiveram no local e investigam o assalto.