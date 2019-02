Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assaltante agride vítima à coronhada em Lisboa

A vítima ia ao telemóvel quando foi abordada com violência e ameaçada com pistola.

Por S.A.V. | 08:51

Um homem de 25 anos foi hospitalizado na terça-feira à tarde após ter sido atingido à coronhada por um assaltante, que lhe roubou um telemóvel, junto à avenida dos Estados Unidos da América, em Lisboa. A PJ investiga.



Segundo explicou ao CM fonte policial, o ataque ocorreu pelas 13h30. A vítima ia ao telemóvel quando foi abordada com violência e ameaçada com pistola.



O suspeito, aparentando 50 a 60 anos, ‘atirou’ a vítima para o Hospital de Santa Maria.



As autoridades investigam se este ataque terá o mesmo autor de outro ocorrido na 2ª feira, em que, também à hora de almoço, uma mulher foi ameaçada de pistola e ficou sem o telemóvel, nas proximidades.