Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assaltante de 29 anos ameaça polícias na Amadora

Presente a um juiz, o suspeito saiu em liberdade.

Por M.C. | 13:01

A PSP da Amadora prendeu um homem de 29 anos em flagrante a assaltar um automóvel. Quando tentava fugir, o ladrão ameaçou de morte dois agentes com uma faca.



O assaltante foi surpreendido pelas 03h20 de quarta-feira, numa rua do centro da Amadora.



Tinha forçado a fechadura de um carro e, mal viu os polícias, fugiu a correr.



No percurso livrou-se de vários objetos que, posteriormente, os agentes da PSP perceberam pertencerem a um idoso, vítima de roubo violento na véspera.



Quando foi alcançado, o suspeito empunhou uma faca contra os polícias, mas viria a ser detido.



Presente a um juiz, saiu em liberdade.