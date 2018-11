Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Grupo assalta carrinha de valores mas foge com saco vazio

Criminosos puseram-se em fuga, numa carrinha em que os esperava um quarto elemento, em Guimarães.

Por Lusa | 14:36

Uma carrinha de valores foi assaltada na manhã deste sábado num centro comercial em Guimarães, mas os assaltantes apenas levaram "um saco vazio", disse fonte da PSP à Lusa.



Segundo a fonte, o assalto registou-se pelas 08h00, no cais do centro comercial Guimarães Shopping, quando a carrinha de valores ia levantar dinheiro.



"Um homem saiu da carrinha de valores com um saco na mão e foi de imediato abordado por dois indivíduos encapuzados e armados, que o obrigaram a dar-lhes o saco", acrescentou.



A fonte policial sublinhou que o saco "estava vazio", uma vez que a carrinha de valores ia recolher o dinheiro.



Os assaltantes puseram-se em fuga, numa carrinha em que os esperava um terceiro elemento.



A investigação foi entregue à Polícia Judiciária.