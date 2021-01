Assaltantes usam pedra para roubar sapataria em Valongo

No espaço de apenas quatro meses, uma sapataria localizada no centro de Valongo foi assaltada duas vezes. esta sexta-feira de madrugada, os assaltantes utilizaram uma pedra que estava num muro, em frente ao espaço comercial, para partir o vidro da porta e entrar na loja.Fugiram com as malas e os sapatos mais caros, causando prejuízos que ascendem aos 16 mil euros. Fernando Alves, o proprietário, tem outra loja, em Paredes, também ela assaltada já duas vezes."São já quatro os assaltos. Estou a pensar seriamente em deixar o negócio. Já não aguento mais estes assaltos. É muito complicado", disse o dono da sapataria ao CM. O último ataque tinha ocorrido a 18 de setembro.