Assassino de PSP fura isolamento sem justificação e é apanhado no IC19 em Lisboa

Euclides tinha 21 anos quando foi condenado, com Luís Carlos Santos, pela morte de Irineu Diniz. O agente da PSP, de 33 anos e natural da aldeia de Soeiro, Vinhais, foi executado com 22 tiros numa emboscada, quando patrulhava o bairro da Amadora.



Euclides estava na cadeia de Paços de Ferreira e beneficiou da liberdade condicional por bom comportamento.

Euclides Tavares - libertado na segunda-feira depois de cumprir 15 dos 19 anos de prisão a que foi condenado pelo homicídio do agente da PSP Irineu Diniz, na Cova da Moura, em 2005 - foi apanhado esta sexta-feira à tarde a circular sem justificação no IC19, numa operação de fiscalização do cumprimento das normas do estado de emergência.O cadastrado, de 36 anos, seguia ao volante do carro da irmã e não conseguiu apresentar um motivo válido para se encontrar na estrada.A PSP detetou várias irregularidades, incluindo o facto de Euclides morar no Cacém, em Sintra, mas na sua carta de condução constar um endereço de Oeiras.Ainda assim, não havia nada que justificasse uma detenção e o homem seguiu caminho com uma advertência para regressar a casa.