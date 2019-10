Assassino do Seixal escondido e protegido por traficantes de droga

Pediu ajuda aos seus fornecedores de droga e escapou para a Holanda, onde já munido de documentos falsos se preparava para fugir para o Brasil. José Francisco Teixeira, de 35 anos, que a 27 de agosto matou com um tiro pelas costas Rúben Barreto, de 18, numa rixa com a qual a vítima nada tinha que ver, na Quinta da Princesa, Seixal, foi detido no sábado passado em território holandês, após a PJ de Setúbal o ter localizado.Segundo apurou ojunto de fontes policiais, o homicida estava a ser escondido e protegido pelas pessoas que lhe forneciam a droga que costumava traficar na Margem Sul. Os investigadores da PJ chegaram a seguir a pista de que o homem pudesse estar com familiares em França, mas a semana passada conseguiram a localização precisa: localidade, rua e hotel onde estava escondido. Em colaboração com a Unidade de Informação e Investigação Criminal da PJ, foi pedido um mandado de detenção europeu e a polícia holandesa só teve de o ir buscar. Está detido na Holanda a aguardar extradição.A vítima, Rúben Barreto, estava na rua, à porta de casa, quando se viu apanhada numa rixa de cunhados com a qual não estava relacionado. O homicida disparou indiscriminadamente, matando o jovem – que estava a dias de imigrar com a mãe para Inglaterra – com um tiro pelas costas que o atingiu na nuca. O assassino tentava atingir o cunhado de 17 anos que o tinha agredido para proteger a irmã de violência doméstica. Um outro homem, de 39 anos, também foi baleado de raspão.