Assassino planeou e matou homem a sangue-frio em Figueiró dos Vinhos

A Polícia Judiciária do Centro revelou esta quinta-feira ter detido um homem, de 51 anos, suspeito de planear "ao pormenor" e levar a cabo o homicídio de Jorge Parente, de 54 anos, na Aldeia da Cruz, em Figueiró dos Vinhos, a 31 de março deste ano.Segundo a autoridade, o agressor atraiu a vítima para uma zona de floresta e fez três disparos quando esta se encontrava de costas, atingindo-a na cabeça e nas costas. Apercebendo-se de que Jorge Parente ainda estava vivo, o homicida empunhou um objeto metálico e golpeou-o na cabeça, provocando-lhe a morte. De seguida arrastou o cadáver para o interior da floresta e cobriu-o com ramos de eucalipto, para dificultar a sua recuperação.Ao que o CM apurou, Jorge Parente foi visto pela última vez por um vizinho, com quem se preparava para almoçar, quando recebeu uma chamada a informá-lo de que alguém estava a cortar lenha no seu eucaliptal. De seguida, o homem saiu e não voltou a ser visto com vida.