Associação 25 de Abril lamenta morte do jornalista Ribeiro Cardoso

A Associação 25 de Abril lamentou esta quinta-feira a morte, aos 77 anos, do jornalista Albino Ribeiro Cardoso, um "civil de abril", sublinhou a entidade presidida por Vasco Lourenço, em comunicado.

"Jornalista prestigiado, militante de sempre do 25 de Abril, o Ribeiro Cardoso é bem um exemplo de um civil de Abril, sempre na luta por um Portugal mais livre, mais democrático, justo, solidário e em paz".

Na mesma nota, é referido que Ribeiro Cardoso, falecido esta quinta-feira, estava "permanentemente disponível para colaborar nas atividades da Associação 25 de Abril".

"Deixa-nos mais pobres, como mais pobres ficam os seus familiares e amigos e também Portugal", acrescenta o mesmo comunicado.

Ribeiro Cardoso nasceu no Porto em 16 de maio de 1945.

Licenciado em Filologia Germânica, pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, iniciou a carreira profissional em 1971 no Diário de Lisboa, de onde saiu em 1988. Foi fundador do semanário O Jornal, trabalhou, entre outros, no Diário, no Europeu e na RTP, onde foi coordenador de programas.

Entre 1989 e 1993 foi jornalista em Macau e foi distinguido, em 1987, com o Prémio Gazeta Televisão.

Albino Ribeiro Cardoso presidiu ao Conselho Técnico e de Deontologia do Sindicato dos jornalistas, em 1981 e 1982, foi vice-presidente da direção, de 1987 a 1988, e membro do Conselho Geral, de 2002 a 2012.

O velório de Ribeiro Cardoso realiza-se sexta-feira, a partir das 18:00, no Passeio dos Heróis do Mar, ao lado da igreja do Parque das Nações, e o funeral está marcado para sábado, às 14:00.

O corpo segue depois para o crematório dos Olivais.