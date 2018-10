Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem ataca ex-mulher à facada na rua

Vítima de 38 anos esfaqueada à porta de casa por português.

Por Sara G. Carrilho | 01:30

Desde 2005 que o português espancava violentamente a mulher, que ao longo dos anos fez várias queixas à polícia. A vítima, de 38 anos, terminou a relação após mais um ataque, em setembro.



Mas o agressor, de 57, não se conformou e na terça-feira atacou a ‘ex’ à facada à porta de casa, em Santander, Cantábria. Fugiu e a polícia montou uma caça ao homem. O português foi encontrado morto horas depois. A vítima está internada.



O alerta para o crime de violência doméstica foi dado às 11h30 de terça-feira. Separados desde o dia em que foi apresentada a última queixa às autoridades, a 17 de setembro, o agressor português esperou pela mulher à porta do prédio onde a vítima vivia e golpeou-a várias vezes em todo o corpo.



Deixou a vítima no chão, envolta numa poça de sangue e terá pensado que tinha assassinado a ex-mulher.



Polícia e equipas de socorro foram acionadas, mas quando chegaram ao local o homem já tinha fugido. Duas horas depois, às 13h30, numa zona industrial próxima, trabalhadores encontraram um corpo que as autoridades confirmaram tratar-se do agressor.



As autoridades investigam, mas acreditam que o homem se suicidou, com um disparo na cabeça, usando a pistola, de calibre 22 que foi encontrada ao lado do corpo.



A mulher foi levada em estado grave para o hospital onde continua internada. Apesar de existir um longo historial de violência doméstica com várias queixas, a vítima não tinha nenhuma medida de proteção.