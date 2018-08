Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atacam bombas em carro roubado em Torres Novas

Assaltantes invadem postos de combustível e escapam à PSP.

Por Isabel Jordão | 09:01

Um carro furtado em Marinhais, Concelho de Salvaterra de Magos, foi usado na madrugada desta quinta-feira em duas tentativas de assalto a lojas de postos de abastecimento de combustíveis em Torres Novas. Os assaltantes, que seriam dois, usaram o carro para arrombar as portas, partindo os vidros, mas fugiram antes de conseguirem entrar nas instalações.



Os dois postos de abastecimento de combustíveis estão a uma distância de cinco quilómetros entre eles e ambos dispõem de alarmes e de sistemas de videovigilância, tendo as imagens já sido entregues à PSP. Segundo apurou o CM, as imagens permitem perceber que os assaltantes abalroaram as portas com o carro furtado, causando danos elevados, mas fugiram assim que os alarmes dispararam. Uma patrulha da PSP ainda chegou a tempo de encontrar os assaltantes junto do segundo posto de abastecimento, na estrada de Alvorão. Mas, ao aperceberem-se da chegada da PSP, os assaltantes fugiram de carro, entraram num caminho em terra batida e aí abandonaram o automóvel.



Continuaram a fuga a pé, com os elementos da PSP no seu encalce, mas conseguiram despistar os agentes. O carro roubado foi então recuperado e entregue ao proprietário depois de ter sido inspecionado pela PSP.



Ontem, mantinham-se agentes no terreno em busca dos assaltantes, um dos quais apenas escapou por pouco aos agentes.



Os dois postos de abastecimento de combustíveis estavam encerrados à hora em que ocorreram os assaltos. Ivan Yakob reside perto de um deles e ouviu o estrondo causado pelo arrombamento daquelas instalações. Mas não viu ninguém e só de manhã é que se apercebeu de qual a origem do estrondo. Na região, a população relata a ocorrência de assaltos a residências, alguns durante o dia, e com os moradores ausentes.