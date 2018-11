Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atacavam mulheres e idosos para roubar

Crimes aconteceram durante o ano de 2017 nas zonas de Faro, Olhão e São Brás de Alportel.

Por Tiago Griff | 01:30

Quatro homens começaram ontem a ser julgados no Tribunal de Faro, pela prática de furtos, roubos e agressões nos concelhos de Faro, São Brás de Alportel e Olhão, durante o ano de 2017.



Os alvos eram normalmente idosos, pessoas inválidas e mulheres devido à pouca probabilidade de oferecerem resistência. Levaram milhares de euros em dinheiro e objetos, como relógios e telemóveis. Dois estão em prisão preventiva enquanto decorre o julgamento.



Das vítimas que prestaram depoimentos ao coletivo de juízes, apesar de nem sempre terem conseguido identificar pessoalmente os suspeitos devido à rapidez de alguns dos roubos, havia um denominador comum nos testemunhos: a presença de um automóvel de marca Audi de cor escura.



Os casos variam entre roubos por esticão, em plena rua, em que as vítimas ficaram apenas com algumas escoriações porque caíram devido à força com que puxavam as malas, ou roubos com agressões violentas - socos e pontapés - para forçarem a dar os valores. Numa das situações, os suspeitos entraram dentro da casa de um idoso, de 69 anos, em Santa Bárbara de Nexe, e ameaçaram-no com uma faca antes de lhe remexerem os móveis e fugirem com uma caçadeira, dinheiro, relógios e cartões multibanco.



"A minha mãe ficou muito debilitada. Já nem sai à rua", disse a filha de uma vítima, de 82 anos, que foi atirada ao chão durante um roubo violento que rendeu apenas 4 euros.