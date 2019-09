Ataque brutal a português na Escócia

Um português de 67 anos foi terça-feira à noite brutalmente espancado, por um gang juvenil, no centro da cidade de Paisley, nos arredores de Glasgow, Escócia.A vítima foi cercada e arrastada para fora da bicicleta em que seguia. Já no chão, foi maltratada por sete agressores.De acordo com as autoridades locais, o homem foi esmurrado e pontapeado na face, sofrendo lesões graves na órbita ocular.O português acabou por conseguir levantar-se e fugir, enquanto o gang fugia com a sua bicicleta.A vítima foi hospitalizada e a polícia de Paisley fez um apelo público para chegar a testemunhas do ataque.