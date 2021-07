Ataque cardíaco e despiste de carro resulta em morte no rio Douro

Um ataque epilético ao volante estará na origem do despiste de um carro que descia a rua Mocidade da Arrábida e não travou na chegada à rua do Ouro, ficando imobilizado só após galgar o passeio e cair ao rio Douro, esta quinta-feira de madrugada. O condutor, de 35 anos e de Vila Nova de Gaia, ficou encarcerado, foi resgatado já inconsciente e, apesar das manobras de reanimação realizadas pelo INEM, morreu na margem. A passageira, de 34, ficou ferida e foi transportada para o Hospital de Santo António. A Polícia Marítima do Douro investiga.O acidente mortal ocorreu pelas 02h30 e foi testemunhado por um homem, que deu o alerta. A passageira foi resgatada por uma embarcação de pesca que estava nas proximidades, indica a Autoridade Marítima. Foi socorrida no local e hospitalizada com sinais de hipotermia. O condutor foi retirado das águas do Douro por mergulhadores dos Sapadores do Porto, com auxílio dos pescadores, até à margem do rio, onde estava já uma equipa médica do INEM. Foram realizadas manobras de reanimação, mas sem sucesso. O óbito foi declarado no local e o corpo removido pelos Bombeiros Portuenses para o Instituto de Medicina Legal do Porto. Só a autópsia poderá comprovar se sofreu o ataque referido pela passageira.