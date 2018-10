Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ataque cardíaco mata idosa após roubo violento

Felicidade libertou-se das amarras e caiu no chão. Caso aconteceu na Argentina.

Por João Tavares | 06:00

Felicidade Nunes, de 83 anos, resistiu com o marido, durante vários minutos, às ameaças dos três ladrões armados que lhes invadiram a casa, numa cidade da Argentina, país onde se encontrava emigrada.



Já após os criminosos terem abandonado a casa, a idosa portuguesa conseguiu soltar-se das cordas que a amarravam a uma cadeira. Quando se preparava para soltar o marido, caiu desamparada no chão. Morreu vítima de um ataque cardíaco.



O assalto teve lugar na quarta-feira em Avellaneda, numa quinta onde Felicidade Nunes vivia com o marido Francisco Cappelutti, um ano mais velho. O casal foi surpreendido pelos três ladrões, que entraram na propriedade sem as vítimas se aperceberem.



A portuguesa e o marido foram amarrados a cadeiras, enquanto os ladrões se apoderaram de dinheiro e telemóveis. Felicidade morreu após soltar-se das amarras.



PORMENORES

Autópsia reveladora

Foi a autópsia que revelou a verdadeira causa da morte de Felicidade Nunes. Polícia nega que a portuguesa tenha sido agredida pelo gang.



Usaram luvas

Os ladrões usaram luvas, mas já terão sido identificados pela polícia. São suspeitos de roubos violentos na zona.



Caça ao homem

Os três ladrões – um deles ficou de vigia – estavam na posse de armas. A polícia montou uma caça ao homem e está a ver as imagens de videovigilância.