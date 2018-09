Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ataque com quatro facadas fere rival

Divergências antigas estarão na origem da tentativa de homicídio.

Por Luís Oliveira | 01:30

Um homem, de 71 anos, foi detido pela PSP de Viseu por ter esfaqueado quatro vezes um vizinho com quem mantém divergências há vários anos, no bairro 1º de Maio, no centro da cidade.



O caso ocorreu no final da tarde de sábado em plena via pública. Segundo o CM apurou, os dois homens têm problemas antigos de má vizinhança e no sábado encontraram-se e travaram-se de razões.



Da discussão acalorada rapidamente se passou à violência física com o homem, de 71 anos, a puxar por uma faca e a esfaquear o oponente, de 55 anos, por quatro vezes. Quatro golpes na zona do abdómen que atiraram por terra a vítima com perda de muito sangue.



Os vizinhos dos dois homens ligaram para o 112 a pedir socorro. A vítima foi assistida no local pelos bombeiros e uma equipa médica do INEM, que tentaram de imediato estancar a perda de sangue e o imobilizaram numa maca. Depois foi transportado de ambulância para o Hospital S. Teotónio de Viseu onde ficou internado nos cuidados intensivos.



O seu estado clínico é considerado "muito grave, com prognóstico reservado".



O suspeito das agressões manteve-se no local até à chegada dos agentes da PSP que o detiveram. "Eles não se davam mas também não havia necessidade para isto [agressão com faca]", disse ao CM um morador no bairro.



O suspeito foi levado para os calabouços da PSP de Viseu e vai ser sujeito a primeiro interrogatório judicial. Está indiciado do crime de homicídio na forma tentada e posse ilegal de armas.