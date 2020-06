"Portugal está em condições de resolver o caso Maddie": Gonçalo Amaral defende PJ e MP

O ex-inspetor da Polícia Judiciária, Gonçalo Amaral, afirmou este sábado em entrevista àque "nada foi provado" até ao momento no caso do desaparecimento de Maddie da Praia da Luz, em maio de 2007.Gonçalo Amaral relembrou que uma investigação cinge-se a factos e, a partir dos mesmos, são avançadas ou não conclusões. Segundo o ex-PJ, no relatório intercalar de setembro de 2007 sobre o caso foi dada a hipótese de ter ocorrido uma ocultação de cadáver. No entanto, Gonçalo Amaral relembra que não houve nenhuma acusação, numa alusão às mais recentes investigações da polícia alemã e inglesa.Numa altura em que a polícia alemã tem novas pistas sobre o caso, Gonçalo Amaral referiu que, até ao momento, "nada foi provado".Numa análise ao já divulgado retrato do suspeito alemão Christian Brueckner, o ex-inspetor não tem dúvidas: "não pode ser". Gonçalo Amaral explicou que está em causa o facto do alemão ter o cabelo curto na altura do desaparecimento de Maddie e os testemunhos darem conta de cabelo comprido."É tudo aldrabice", sublinhou o ex-inspetor da PJ, que põe ainda a hipótese da polícia alemã estar a ser manipulada pela polícia inglesa."Quando o procurador alemão diz que o homem entrou pela janela, esqueça, é porque não leu o processo", garantiu Amaral.O ex-PJ frisou que as autoridades inglesas "andam à procura de pedófilos que encaixem na teoria do rapto".Gonçalo Amaral recordou que histórico clínico de Madeleine McCann não foi disponibilizado às autoridades, um documento que poderia ser essencial para a investigação."Temos que perceber quem é a vítima. Os portugueses sabem tudo sobre a menina. Há pelo uma coisa que não sabem: o histórico clínico. Nem os pais o deram, nem as autoridades britânicas permitiram que acedessemos", afirmou o ex-PJ, que relembrou a marca que a menina britânica tinha no olho, uma imagem muito utilizada na divulgação do caso.O ex-inspetor apelou aos investigadores do caso que leiam o processo do início ao fim sob pena de falharem na investigação. "Há coisas que faltam no processo", relembrou.Gonçalo Amaral defendeu mais uma vez a reconstituição do caso e reforçou a necessidade do regresso a Portugal do casal McCann e dos amigos a fim de detalharem o dia do desaparecimento da menina."Os pais deviam ter sido dados como suspeitos e ser tratados como tal", reforçou Amaral.Segundo o ex-inspetor, as autoridades portuguesas não tiveram, por exemplo, ao acesso às fotografias do jantar do dia do desaparecimento.Sobre o caso dos telemóveis, Gonçalo Amaral tem dúvidas sobre a origem do aparelho, associado ao suspeito alemão Christian Brueckner: "Alguém tem a certeza que esse telefone é desse senhor?", questionou, frisando que "pequenos pormenores como este fazem prova"."Já basta de mentiras", afirmou Amaral, numa alusão ao testemunho da amiga do casal McCann, Jane Tanner, que diz ter visto um homem com uma criança ao colo na noite do desaparecimento da criança. O inspetor referiu que Tanner mentiu no seu testemunho sobre hora, local e sentido em que avistou o homem.No final da entrevista, Gonçalo Amaral voltou a reforçar a confiança na Polícia Judiciária portuguesa e nos investigadores que trabalharam consigo no caso. "Portugal está em condições de resolver o caso Maddie", defendeu.