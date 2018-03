Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aterroriza a mulher e incendeia habitação

Anos de insultos e agressões culminam com fogo posto em casa, salva por bombeiros.

Por Tânia Laranjo | 01:30

Há muitos anos que marido e mulher mantinham uma relação conflituosa. Agressões constantes da parte do homem, com muitos insultos à mistura. Ele com 63 anos, ela sensivelmente da mesma idade. Moram em Valpaços e, no passado domingo, os desentendimentos assumiram ainda maior dimensão. O agressor, sem emprego e também sem cadastro, voltou a insultar a mulher e, assim que ela saiu de casa, incendiou a habitação.



Alertados para o caso, os bombeiros acorreram de imediato ao local e apenas isso evitou que a residência fosse completamente consumida pelas chamas. Depois de pegar fogo à própria casa, o homem fugiu, estando perto de três dias longe da habitação.



Até que, na quarta-feira, foi encontrado no concelho de Chaves, acabando por ser detido pelos inspetores da Polícia Judiciária de Vila Real, indiciado pelos crimes de incêndio e violência doméstica.



Ao que o CM apurou, há muito que os vizinhos do casal sabiam que a relação tinha repetidos momentos de violência, porém, nunca ninguém - nem a própria vítima - chegou a apresentar queixa às autoridades, que apenas chegaram ao caso devido ao incêndio que o sexagenário provocou.



Do fogo, não resultou qualquer ferido, nem danos para habitações próximas. Apenas a própria residência do casal foi afetada e, devido à intervenção dos bombeiros, manteve-se em condições de habitabilidade. O homem foi levado a tribunal.