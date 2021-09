Um homem, de 53 anos, atingiu a tiro a namorada, de 74 anos, quando estava a mostrar-lhe uma pistola de defesa, na noite de esta sexta-feira, em Alcanena. O disparo ocorreu no quarto do casal e a vítima está hospitalizada, em Abrantes, não correndo perigo de vida. O filho e o neto da vítima, Maria Quitéria Ferreira, já estavam nos quartos quando o disparo ocorreu, tendo encontrado a familiar sentada na cama, a sangrar do pescoço.