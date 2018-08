Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atirador detido pela Judiciária em Albufeira

Homem de 45 anos tentou matar outro no Moto Grupo da Guia.

Por Ana Palma | 09:01

Um homem de 45 anos foi detido pela Diretoria do Sul da Polícia Judiciária, com o apoio da GNR, pelo crime de homicídio na forma tentada.



O homem, de Leste, é suspeito de, pelas 23h30 do dia 7 de julho, sábado, na sede do Moto Grupo da Guia, Brasões de Ferro, ter "efetuado um disparo com uma arma de fogo na direção da cabeça" de outro indivíduo", alemão, de 41, que ali se encontrava.



E só não acertou "por aquele se encontrar com muita atenção aos movimentos" do outro e se ter "afastado atempadamente", revelou a PJ.



A detenção ocorreu após um mandado emitido pelo Ministério Público de Albufeira. A pistola foi apreendida. A mulher do suspeito, de 47 anos, foi também detida, durante uma busca à casa do casal, por tráfico de droga.