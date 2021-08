"Ele atirou a matar, sem mostrar escrúpulos." As alegações finais da procuradora do Ministério Público de Northern Vaud, na Suíça, abriram, na última terça-feira, com uma consideração demolidora para Américo Reis.



A magistrada, que acompanha o julgamento em que o português, de 53 anos, responde pelos homicídios da mulher e do filho, em abril de 2018, pediu pena máxima para o arguido: prisão perpétua.