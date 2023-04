“Este senhor convidou-me para jantar num lugar onde estávamos sozinhos. Começou a beber e convidou-me para ir ao seu departamento para ir buscar uns livros que me ia emprestar. E quando fomos ao departamento, ele atirou-se para cima de mim.” O episódio envolve o sociólogo Boaventura Sousa Santos, diretor emérito do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, e foi denunciado por uma ativista argentina durante uma conferência que decorreu já em junho do ano passado no México.









