Ativistas do grupo Climáximo pintam edifício da REN em Lisboa

Ativistas do grupo Climáximo pintaram o edifício da REN com tinta vermelha, na manhã desta quinta-feira.



A PSP recebeu o alerta às 11h30.

Testemunhas contaram ao CM que viram pelo menos seis jovens manchar a fachada e as escadas do edifício. Os ativistas acabaram por fugir ainda antes da chegada da PSP.



Em comunicado, o Climáximo explicou que considera a REN "uma das empresas que declarou guerra à sociedade e ao planeta", responsabilizando-a pelo "genocídio que é a crise climática".



O grupo "promete continuar com este e outros tipos de ações".



O CM tem tentado contactar o Comando da PSP de Lisboa sobre esta ocorrência, que se tem mostrado sempre incontactável.



Esta terça-feira, nove manifestantes foram detidos depois de um protesto ter levado ao corte da Segunda Circular no sentido Benfica-Aeroporto.