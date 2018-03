Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher de 90 anos morre atropelada em Torre de Moncorvo

Foram acionados um meio aéreo e quatro viaturas para o local.

12:11

Um mulher, de 90 anos foi esta sexta-feira atropelada mortalmente no interior do recinto da Fundação Francisco António Meireles, em Torre de Moncorvo, distrito de Bragança, disseram, à Lusa fontes da GNR e do CDOS.



De acordo com a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Bragança, ainda foi acionado para o local um helicóptero do INEM, mas a vítima acabou por morrer.



Contactada pela Lusa, fonte da GNR disse desconhecer as circunstâncias do acidente, remetendo informações para mais tarde.



No local estiveram também nove homens, auxiliados por nove viaturas, dos Bombeiros Voluntários de Torre de Moncorvo.