Prisão preventiva para homicida de dono de bar em Aljezur

Por Rui Pando Gomes | 19:06

O homem que matou o proprietário de um bar de praia em Aljezur ficou esta segunda-feira em prisão preventiva.

André Lourenço foi ouvido em primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Lagos e no final foi levado pelos inspetores da Polícia Judiciária de Portimão para a cadeia. Vai aguardar julgamento em prisão preventiva pela morte do empresário Jorge Cabrita, de 43 anos, atingido com um tiro de caçadeira no peito no bar que geria na praia do Amado.

André foi considerado de imediato o principal suspeito do crime e foi detido horas depois em casa. Está indiciado pelos crimes de homicídio qualificado e posse de arma proibida.

Na origem do crime violento, ao que o CM apurou, estão desavenças familiares antigas, que se agravaram nos últimos tempos com ameaças e insultos de parte a parte.

Esta segunda-feira foram reveladas imagens de videovigilância alegadamente captadas no passado dia 25 de abril dentro de um outro estabelecimento da família de Jorge Cabrita, na Carrapateira, em que alegadamente o suspeito do crime se envolve em agressões com o irmão da vítima.

Nas imagens surgem depois vários elementos da GNR, armados e com coletes à prova de bala, que conseguem acabar com a discussão com a ajuda de outras pessoas.

Dias depois aconteceu o homicídio na praia do Amado. A Polícia Judiciária continua a investigar as circunstâncias que deram origem ao crime violento.

