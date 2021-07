Aumentaram multas por falta de inspeção e uso do telemóvel durante condução

As multas por falta de inspeção periódica obrigatória aumentaram 90% nos cinco primeiros meses do ano face ao mesmo período de 2020, tendo também subido em mais de 30% as infrações por uso do telemóvel ao volante.

O relatório da sinistralidade a 24 horas, fiscalização e contraordenações de maio de 2021, esta quinta-feira divulgado pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), avança que se registaram igualmente aumentos nas infrações por falta de cadeirinhas para crianças (41,3%), não uso de cinto de segurança (38,7) e por ausência de seguro (9,4%).

O relatório precisa que, entre janeiro e maio, as forças de segurança detetaram 27.459 veículos sem a inspeção periódica obrigatória, contra os 14.394 detetados no mesmo período de 2020, e 12.167 condutores a falar ao telemóvel (9.284 em 2020), além de terem registado 8.942 infrações por falta do cinto de segurança (6.448 em 2020).