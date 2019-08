Aumento de acidentes com muitas vítimas no Algarve

Com mais de um milhão de turistas no Algarve no mês de agosto, as estradas da região têm sido palco de diversos acidentes. A particularidade é que na maioria dos casos foram registadas várias vítimas, obrigando à ativação de diversos meios de socorro e elementos das forças de segurança.Um dos últimos sinistros com multi-vítimas ocorreu esta quarta-feira de manhã, em Luz de Tavira, perto das bombas da Galp. Uma colisão entre três viaturas ligeiras causou quatro feridos. Estiveram envolvidos no socorro um total de 21 operacionais e oito viaturas dos Bombeiros Municipais de Tavira, INEM e GNR. A EN125 esteve cortada ao trânsito e os feridos foram todos transportados para o hospital.No entanto, o acidente mais trágico ocorreu segunda-feira, quando uma menina de 12 anos morreu num despiste no IC27, em Castro Marim. A mãe, de 38 anos, sofreu ferimentos leves.Na terça-feira, pelas 19h19, outra colisão entre três veículos ligeiros, desta vez ocorrida na Estrada de Santa Eulália, Albufeira, causou ferimentos numa bebé de oito meses e numa mulher de 36, ambas espanholas. Foram assistidas pelos Bombeiros de Albufeira e transportadas para o Serviço de Urgência Básica. Em Vila Nova de Cacela, cinco pessoas ficaram feridas, quatro em estado grave, numa colisão entre dois carros.Segundo dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, desde o início do ano e até 7 de agosto foram registados 6187 acidentes, num total de 18 mortos e 131 feridos graves.