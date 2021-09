A população da ilha do Farol, Faro, está preocupada com o aumento das situações de vandalismo e até de roubo. Exigem mais patrulhamento.“Uma casa de um familiar já foi alvo de roubo, em que lhe tiraram toda a roupa que tinha”, conta aoFeliciano Júlio, presidente da Associação da Ilha do Farol de Santa Maria, que lamenta também os atos de vandalismo que se têm multiplicado: “Partiram uma porta do parque infantil e esvaziaram e afrouxaram os parafusos do único trator da ilha. É lamentável.”